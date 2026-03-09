Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

SGE: Collins reagiert auf Transfergerüchte

von Luca Hansen - Quelle: Absolut Fußball
Nnamdi Collins im Zweikampf mit Michael Olise @Maxppp

Nnamdi Collins hat sich zu den Transferspekulationen rund um seine Person geäußert. „Das prallt eigentlich relativ gut alles an mir ab. Die Gerüchte lese ich auch zum ersten Mal, weswegen ich zum Teil auch verwundert bin“, zeigt sich der Defensivallrounder von Eintracht Frankfurt gegenüber ‚Absolut Fussball‘ verwundert. „Ich bin sehr glücklich, hier bei der Eintracht zu sein“, so Collins weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt keimten Gerüchte auf, dass sich diverse Premier League-Klubs, unter anderem der FC Liverpool und der FC Arsenal, mit dem 22-Jährigen beschäftigen. Das Preisschild haben die Adlerträger dem Vernehmen nach auf 40 Millionen Euro festgelegt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Frankfurt
Nnamdi Collins

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Nnamdi Collins Nnamdi Collins
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert