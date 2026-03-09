SGE: Collins reagiert auf Transfergerüchte

Nnamdi Collins hat sich zu den Transferspekulationen rund um seine Person geäußert. „Das prallt eigentlich relativ gut alles an mir ab. Die Gerüchte lese ich auch zum ersten Mal, weswegen ich zum Teil auch verwundert bin“, zeigt sich der Defensivallrounder von Eintracht Frankfurt gegenüber ‚Absolut Fussball‘ verwundert. „Ich bin sehr glücklich, hier bei der Eintracht zu sein“, so Collins weiter.

Zuletzt keimten Gerüchte auf, dass sich diverse Premier League-Klubs, unter anderem der FC Liverpool und der FC Arsenal, mit dem 22-Jährigen beschäftigen. Das Preisschild haben die Adlerträger dem Vernehmen nach auf 40 Millionen Euro festgelegt.