„Achtes Weltwunder“ El Mala | Bellinghams „Wiedergeburt“

„Nimm ihn mit, Julian. Bitte.“

Am gestrigen Sonntag bestätigte Said El Mala gegen den Hamburger SV (4:1) mit einem Tor und einer Vorlage seine bestechende Form. Der Hype um den Shootingstar des 1. FC Köln nimmt immer weiter an Fahrt auf. Auch Pierre Littbarski schwärmt in den höchsten Tönen vom 19-jährigen Offensivspieler. „Dieser Junge ist für mich fußballerisch das achte Weltwunder“, adelt die FC-Legende im Podcast ‚Einwurf‘ (zitiert via ‚Express‘).

Der Weltmeister von 1990 befindet: „Der Junge hat Sachen drauf, der scheint sogar – und ich bin richtig neidisch – besser zu sein als ich. Und ich hoffe, dass er eine grandiose Karriere macht. Das ist so ein richtiger Zocker mit Herz.“ Littbarski ist sich sicher, „dass der Junge spätestens in drei Jahren ein Weltstar ist“. El Mala wird bereits jetzt mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und mehreren europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Obwohl der Youngster erst neun Bundesligaspiele auf dem Konto hat, beschwört Littbarski Bundestrainer Julian Nagelsmann: „Nimm ihn mit, Julian. Bitte.“

Bellingham wieder der Alte

Nach schwächerem Saisonstart samt Verletzungsproblemen an der Schulter ist Jude Bellingham wieder auf bestem Weg, an die Leistungen aus seiner ersten Saison bei Real Madrid anzuknüpfen. Wenige Tage, nachdem der 22-jährige Mittelfeldspieler mit einem Tor und einem Assist gehörigen Anteil am 2:1-Sieg im prestigeträchtigen Clásico gegen den FC Barcelona hatte, legte er am Wochenende beim 4:0-Sieg gegen den FC Valencia mit einem traumhaften Treffer ins lange Eck von der Strafraumkante nach.

„König Jude“, titelt die ‚Marca‘ in ihrer heutigen Ausgabe, „Real Madrid genießt die Wiedergeburt von Bellingham“. Auch dank des ehemaligen BVB-Stars stehen die Königlichen nach zehn Siegen aus elf Spielen mit fünf Punkten Abstand vor Erzrivale Barça komfortabel an der La Liga-Tabellenspitze. Am morgigen Dienstag (21 Uhr) geht es in der Champions League mit dem Kracher-Duell beim FC Liverpool weiter. „Auf nach Anfield“, gibt die ‚as‘ die Richtung vor.