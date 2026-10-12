Das Transferfenster ist wenige Wochen geschlossen, da geistert an der Strobelallee schon wieder der Name eines potenziellen Neuzugangs durch die Flure. Marcel Regula war schon im Sommer Thema und bleibt es beim BVB.

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Erst am heutigen Montag hatte die ‚Bild‘ berichtet, dass der 19-Jährige von Zaglebie Lubin in Dortmund zum Rechtsverteidiger umgeschult werden soll, um Druck auf Julian Ryerson (28) auszuüben. ‚Sky‘ legt nach und berichtet von einem Treffen zwischen den BVB-Verantwortlichen und den Beratern des Polen.

Außerdem sei aktuell ein Wechsel im Sommer 2027 wahrscheinlicher als ein Winter-Wechsel. Womöglich müssen sich die BVB-Fans also noch etwas gedulden, ehe Regula tatsächlich aufschlägt. Laut dem Bezahlsender müssten Ole Book & Co. sieben bis acht Millionen Euro auf den Tisch legen.