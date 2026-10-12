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Bundesliga

BVB: Neue Entwicklung im Regula-Poker

Über kurz oder lang soll Marcel Regula im Trikot von Borussia Dortmund landen. Der Zeitpunkt ist aber noch völlig offen.

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
Marcel Regula freut sich @Maxppp

Das Transferfenster ist wenige Wochen geschlossen, da geistert an der Strobelallee schon wieder der Name eines potenziellen Neuzugangs durch die Flure. Marcel Regula war schon im Sommer Thema und bleibt es beim BVB.

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Erst am heutigen Montag hatte die ‚Bild‘ berichtet, dass der 19-Jährige von Zaglebie Lubin in Dortmund zum Rechtsverteidiger umgeschult werden soll, um Druck auf Julian Ryerson (28) auszuüben. ‚Sky‘ legt nach und berichtet von einem Treffen zwischen den BVB-Verantwortlichen und den Beratern des Polen.

Außerdem sei aktuell ein Wechsel im Sommer 2027 wahrscheinlicher als ein Winter-Wechsel. Womöglich müssen sich die BVB-Fans also noch etwas gedulden, ehe Regula tatsächlich aufschlägt. Laut dem Bezahlsender müssten Ole Book & Co. sieben bis acht Millionen Euro auf den Tisch legen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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