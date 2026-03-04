Real: Verrücktes Detail zur Rodrygo-Verletzung

Zur schweren Knieverletzung von Rodrygo kommen neue Details ans Licht. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, spielte der Brasilianer seit rund drei Jahren mit einem teilweise gerissenen Kreuzband. Der 25-Jährige habe sich die Verletzung 2023 während eines Aufenthalts bei der brasilianischen Nationalmannschaft zugezogen. Infolgedessen spielte Rodrygo aber normal weiter, eine Pause legte er nicht ein.

Am vergangenen Montag zog sich der Flügelspieler dann einen vollständigen Riss des Kreuzbands im betroffenen Knie zu. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Verletzungen besteht? Laut ‚The Athletic‘ geht man in Rodrygos Umfeld zumindest nach wie vor davon aus, dass es die richtige Entscheidung war, den partiellen Riss 2023 ohne Operation zu behandeln.