Neue Option für Real-Rückkehrer Paz

Für Nico Paz tut sich für eine mögliche Rückkehr nach Italien eine weitere Option auf. Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ beschäftigt sich Inter Mailand mit dem Spielgestalter, den Real Madrid per Rückkaufoption von Como 1907 zurückholen wird. Am gestrigen Donnerstag sollen die beiden Klubs die Rückholaktion in Madrid finalisiert haben.

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Real überweist für Paz neun Millionen Euro an den Comer See, würde den Argentinier aber direkt wieder weiterverkaufen. Das Preisschild wurde auf 60 Millionen Euro festgesetzt. Aufgrund einer vereinbarten Weiterverkaufsbeteiligung hat Como im Poker gegen Inter aber einen klaren Wettbewerbsvorteil und müsste faktisch nur 51 Millionen Euro investieren.