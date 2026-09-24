Vinicius bei Real am Tiefpunkt

Noch im vergangenen Sommer hatte der FC Arsenal intensiv um Vinicius Junior gebuhlt, doch einen der besten Spieler der Welt einfach so abzugeben, liegt nicht in der Natur von Real Madrid. Die Madrilenen verlängerten den Vertrag des Flügelspielers stattdessen bis 2032. Der Superstar soll ein elementarer Bestandteil der langfristigen Zukunft des Champions League-Rekordsiegers bleiben.

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Ein solcher Vertrauensvorschuss bringt jedoch eine Bringschuld mit sich, die Vinicius aktuell nicht erfüllen kann. In acht Pflichtspielen in der laufenden Saison steuerte der 26-Jährige lediglich einen Treffer und drei Vorlagen bei – zu wenig für die Ansprüche des Brasilianers. Die Formkrise des Tempodribblers gipfelte darin, dass ihn Trainer José Mourinho im Madrid-Derby bereits in der 54. Minute vom Feld nahm. Ein spürbarer Denkzettel.

Doch wo in der Vergangenheit eine gewohnte Trotzreaktion des Angreifers befürchtet worden wäre, zeigt sich Vinicius gereift. Wie die ‚as‘ berichtet, nutzte der Rechtsfuß die vorzeitige Auswechslung, um „innezuhalten, nachzudenken und zu versuchen, die für ihn aktuell schwierige Situation zu verbessern.“ Er erkenne demnach selbst an, dass er die Erwartungen im Verein untertreffe und sich dringend steigern müsse.

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Zwei Förderer als Hoffnungsschimmer

Vinicius stehen nun zwei Wochen bei der brasilianischen Nationalmannschaft bevor, um wieder in die Spur zu finden. Dass bei der Seleção mit Carlo Ancelotti sein alter Ziehvater an der Seitenlinie steht, könnte den Umschwung erleichtern. Unter dem Italiener blühte der Offensivakteur einst bei Real auf, als er in den vier gemeinsamen Jahren in 204 Pflichtspielen 91 Treffer erzielte und 68 weitere vorbereitete.

Aber auch bei Real hat er Rückendeckung: José Mourinho nimmt seinen Schützling regelmäßig öffentlich in Schutz, prangerte zuletzt den medialen Umgang mit dem Superstar an und sichert ihm laut der ‚as‘ interne Unterstützung zu. Dennoch wird der portugiesische Übungsleiter nicht ewig warten können. Vinicius muss das Vertrauen bald mit Leistungen zurückzahlen, wenn er seinen Stammplatz bei den Königlichen behalten möchte.