Torreira-Agent: „Er will nach Italien“

Lucas Torreira könnte den FC Arsenal im Sommer verlassen und in die Serie A zurückkehren. „Ich muss mit Arsenal sprechen. Der Spieler würde gerne nach Italien zurückkehren, aber man muss zugeben, dass Arsenal ihn sehr gut behandelt hat und er hat sich großartig geschlagen“, sagt sein Agent Pablo Bentancur im Gespräch mit Tuttomercatoweb, „er hat sich inzwischen vollständig erholt. Ich denke er wird auf dem Transfermarkt ein gefragter Mann sein.“

Torreira hatte sich Anfang März wegen eines Fouls einen Bruch des rechten Knöchels zugezogen. In dieser Saison bestritt der 24-jährige Mittelfeldspieler 33 Pflichtspiele für die Gunners. Vertraglich ist Torreira, für den Arsenal im Sommer 2018 rund 28,7 Millionen Euro an Sampdoria Genua überwies, noch bis 2023 an die Nordlondoner gebunden. Zuletzt wurde er mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht.