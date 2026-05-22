Nagelsmann verschweigt brisantes Baumann-Detail

Die Rückkehr von Manuel Neuer in das DFB-Team und die damit einhergehende Degradierung von Oliver Baumann (35) waren die bestimmenden Themen bei der gestrigen Kader-Nominierung. „Wir haben uns dazu entschieden, dass Neuer zu den besten drei Torhütern des Landes gehört. Deswegen haben wir ihn kontaktiert, um ihn zu fragen, ob er dabei sein möchte“, rechtfertigte sich Nagelsmann auf der Pressekonferenz – die Kommunikation gegenüber Baumann verlief jedoch sehr unglücklich.

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Der Bundestrainer zu seiner Verteidigung: „Wir haben Olli schon im März drüber informiert, dass es ein Treffen mit Manu gab. Natürlich ist es jetzt ein Schlag für Olli gewesen. Am Ende ziehe ich vor Olli den Hut, dass er eine gute Saison gespielt hat und sich in den Telefonaten der Mannschaft extrem commited hat.“ Einen brisanten Aspekt verschwieg Nagelsmann dabei aber wohl.

Im Podcast ‚Bayern-Insider‘ berichtet ‚Bild‘-Fußballchef Christian Falk: „Da hat Nagelsmann nicht alles erzählt. Ich habe gehört, er hat es Baumann mit einem Zusatz gesagt, und zwar für den Fall, sollte er verletzt sein.“ Das ist Baumann aber offenkundig nicht, weshalb sich Nagelsmann den Vorwurf gefallen lassen muss, nicht ganz mit offenen Karten gespielt zu haben.

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Fragezeichen hinter Neuer

Fakt ist: Neuer wird – sofern fit – als erster Torwart in das Turnier gehen, Baumann als Ersatz. „Jeder weiß, was Manu für eine Aura hat und was er einem Team gibt. Er hat sich dazu bekannt, noch einmal ein Turnier zu spielen. Wir planen mit ihm als Nummer eins – mit dem Wissen, dass wir eine Weltklasse-1B-Lösung dabei haben. Die Entscheidung steht – und ist für mich die richtige“, so Nagelsmann.

Hinter Neuers Fitness steht jedoch ein Fragezeichen. Für das morgige DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart (20 Uhr) fällt der 40-Jährige aufgrund von muskulären Problemen in der linken Wade aus. Übereinstimmenden Berichten zufolge bestehen Sorgen, dass Neuer die WM oder zumindest Teile des Großturniers wegen der Blessur verpassen könnte.