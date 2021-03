Juventus: Allround-Talent von Ajax auf dem Radar

Fabio Paratici erkundigte sich offenbar nach Devyne Rensch. Wie ‚Tuttosport‘ meldet, findet der Sportdirektor von Juventus Turin Gefallen am 18-jährigen Allrounder. Rensch spielt seine erste Saison im Profiteam und sammelte bereits eine Menge Spielminuten in der Eredivisie sowie in der Europa League. Sein Vertrag ist noch bis 2023 gültig.

Für die erste Mannschaft lief der Jugendnationalspieler bislang immer als linker oder rechter Außenverteidiger auf. In der Jugend spielte er hingegen häufig in der Innenverteidigung oder auf der Sechs. Seine Flexibilität ist eine große Stärke, die scheinbar auch beim Rekordmeister aus Italien nicht unbemerkt geblieben ist.