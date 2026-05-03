BVB: Kovac vertraut auf Reggiani & Inácio

Im Vergleich zum 4:0-Sieg gegen den SC Freiburg am vergangenen Wochenende ändert Niko Kovac seine Startelf für das Duell gegen Borussia Mönchengladbach am heutigen Sonntag, das aufgrund der Verkehrssituation rund um das Stadion mit zehnminütiger Verspätung um 17:40 Uhr angepfiffen wird, nur auf einer Position. Innenverteidiger-Talent Luca Reggiani (18) rückt für den verletzten Ramy Bensebaini (31) ins Team.

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Damit schenkt Kovac gleich zwei Toptalenten das Vertrauen. Neben Reggiani darf auch Offensiv-Juwel Samuele Inácio (18) beginnen, der schon gegen Freiburg überzeugen konnte. Sein Vertrag läuft Berichten zufolge anders als bislang angenommen nicht bis 2027, sondern bis 2029.