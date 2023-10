United: Rückendeckung für ten Hag

Erik ten Hag muss vorerst nicht um seinen Job bei Manchester United fürchten. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, steht der Trainer bei der Vereinsführung nicht zur Diskussion – ten Hags Posten sei auf absehbare Zeit sicher. Der Niederländer genieße weiter das Vertrauen und soll den Klub langfristig in die Erfolgsspur bringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den schlechten Saisonstart macht man bei den Red Devils vor allem an den großen Verletzungsproblemen fest. United steht in der Premier League nach sieben Spieltagen auf Platz zehn. In die Champions League-Saison startete der englische Rekordmeister mit zwei Niederlagen, am Dienstag verlor man vor heimischer Kulisse mit 2:3 gegen Galatasaray.