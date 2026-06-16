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Weltmeisterschaft

Trainerwechsel bei Portugal steht schon fest

von Fabian Ley - Quelle: Talksport | Ben Jacobs
1 min.
Roberto Martínez redet auf Cristiano Ronaldo ein @Maxppp

Der portugiesische Fußballverband muss sich wohl bald auf die Suche nach einem neuen Nationaltrainer begeben. ‚Talksport‘ und der britische Journalist Ben Jacobs berichten übereinstimmend, dass Amtsinhaber Roberto Martínez seinen im Juli auslaufenden Vertrag nicht verlängern und die Iberer im Anschluss an die Weltmeisterschaft verlassen wird.

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Der 52-Jährige hatte das Team um Superstar Cristiano Ronaldo (41) im Januar 2023 übernommen und 2025 zum Sieg in der Nations League geführt. Nach seinem Abschied von Portugal ist Martínez den Berichten zufolge offen für eine Rückkehr in die Premier League, aber auch ein Engagement bei einer anderen Nation käme für den Spanier infrage.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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