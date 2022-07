Lewa-Domino | „Dybala bei den Wölfen“

United will de Jong um jeden Preis

Manchester United und allen voran Trainer Erik Ten Hag wünschen sich Frenkie de Jong als Königstransfer des Sommers. Der Niederländer fühlt sich jedoch weiterhin in den Reihen des FC Barcelona wohl, muss dementsprechend erst von einem Wechsel auf die Insel überzeugt werden. Überzeugungsarbeit muss auch die Delegation der Red Devils leisten, die aktuell in der katalanischen Hauptstadt verweilt, um über die möglichen Ablöse eines Transfers zu verhandeln. Geht es nach United, soll „De Deal“, wie die ‚Manchester Evening Post‘ am heutigen Dienstag das Transfergeschehen auf ihren Innenseiten betitelt, um jeden Preis stattfinden. Apropos Preis: Für de Jong müssen die Red Devils um die 80 Millionen Euro hinblättern. Die katalanische ‚Sport‘ geht von einem baldigen Wechsel aus. „Die Entscheidungen bei Frenkie und Lewandowski stehen unmittelbar bevor“, schreibt das Fachblatt auf seinem Cover. Mit frischen de Jong-Millionen soll Barcelonas Wunschstürmer vom FC Bayern losgeeist werden.

Bayerns Transfer-Domino

Sollte der FC Bayern seinen Torgaranten Lewandowski nun doch nach Barcelona ziehen lassen, würde das genügend Geld freischaufeln, um selbst noch einmal groß am Transfermarkt zuzuschlagen. „Lewandowski schaltet de Ligt frei“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘ auf seiner ersten Seite. Sportchef Hasan Salihamidzic reiste bereits ins Piemont und verhandelte über den Abwehrmann von Juventus Turin. Die von der Alten Dame geforderten 80 Millionen Euro unterbot Bayern bislang. Der Wechsel scheint aber in greifbarer Nähe. ‚Tuttosport‘ ist sich laut der heutigen Titelseite sicher: „Die Bayern sind bei de Ligt fast am Ziel“.

Mou wünscht sich Dybala

Derweil wird in den italienischen Gazetten weiter über die Zukunft des derzeit vereinslosen Paulo Dybala spekuliert. Die AS Rom und Coach José Mourinho wären von einer Verpflichtung des Argentiniers angetan, heißt es beim ‚Corriere dello Sport‘. Der exzentrische Übungsleiter ist laut der Zeitung sogar frustriert, dass man sich La Joya noch nicht gekrallt hat. Schließlich droht ein Abgang von Nicolò Zaniolo. Die Mittel der Roma sind jedoch aktuell begrenzt und reichen offenbar nicht aus, um auf Dybalas Forderungen einzugehen. ‚Il Romanista‘ meldet auf der Frontseite hingegen, dass sich die AS Roma sehr wohl wieder im Rennen um den Offensivstar befindet. „Dybala bei den Wölfen“, so die Schlagzeile – ein Szenario, das angesichts der mangelhaft wirkenden Alternativen durchaus wahr werden könnte.