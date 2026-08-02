Schnäppchen im dritten Anlauf: Eintracht holt Onyedika

Dass Raphael Onyedika doch noch einmal für Eintracht Frankfurt auflaufen wird, damit hat wohl selbst Sportvorstand Markus Krösche nicht mehr gerechnet. Schon in den vergangenen beiden Transferperioden hat die SGE vergeblich am Sechser des FC Brügge gebaggert. Jetzt endlich schlägt der 25-Jährige am Main auf.

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Eintracht Frankfurt verpflichtet Raphael Onyedika 🤝



Der 25-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Club Brügge nach Frankfurt und unterschreibt bei der Eintracht einen Vertrag bis 2031.



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Onyedika unterschreibt bei den Hessen bis 2031. Nachdem Brügge einst bis zu 30 Millionen Euro für den Nigerianer verlangt hatte, fallen dem Vernehmen nach ein Jahr vor Vertragsende jetzt nur noch knapp zehn Millionen an. Auch der FC Bayern, Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg waren in der Vergangenheit interessiert.

Krösche sagt über seinen neuen Abräumer: „Raphael Onyedika überzeugt uns nicht nur mit seiner Robustheit und seinem strategischen Spielverständnis, sondern vor allem durch seine außergewöhnliche Konstanz. In den vergangenen Jahren war er durchgehend Stammspieler und feierte in Belgien zahlreiche Titelgewinne. Darüber hinaus verfügt er über wertvolle internationale Erfahrung. Mit seinen 25 Jahren besitzt er weiterhin großes Entwicklungspotenzial und ist zugleich ein wichtiger Baustein für die Struktur unseres Kaders.“