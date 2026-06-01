Schalke hofft auf Millionen-Ablösen

Der FC Schalke will mit seinen Jugendspielern regelmäßig Millionensummen einnehmen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll aus dem aktuellen Kader vor allem bei Mika Wallentowitz (18), Luca Vozar (19) und Vitalie Becker (21) diese Hoffnung bestehen. Für Wallentowitz und Vozar werde derzeit ein passender Leihklub gesucht.

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Selbiges gilt für Max Grüger (20), Johannes Siebeking (20), Luca Podlech (21) und Peter Remmert (20). Schalke will den Kader für die kommende Spielzeit verkleinern, die Jugendspieler aber dennoch nach und nach in den Profikader einbinden. Sportvorstand Frank Baumann hat bereits angekündigt, dass im Sommer trotz vieler Abgänge der Umbruch „nicht ganz so groß ausfallen“ werde.