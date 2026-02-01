Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Hertha-Stürmer vor Abgang

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Jón Dagur Thorsteinsson nach einem Tor @Maxppp

Zweitligist Hertha BSC geht ohne Jon Dagur Thorsteinsson in den Rest der Saison. Laut dem ‚kicker‘ steht der Wechsel des 27-Jährigen zu Brann Bergen bevor. Der Flügelstürmer war vor eineinhalb Jahren von OH Leuven in die Hauptstadt gewechselt, Stefan Leitl hat aber keine Verwendung mehr für ihn.

Unter der Anzeige geht's weiter

Entsprechend hatte Sportdirektor Benjamin Weber nach dem Spiel gegen den SV Darmstadt (2:2) den Abschied des Norwegers schon angedeutet. „Jon hat sich nach etwas anderem umgeschaut. Und jetzt schauen wir mal, was in den nächsten Stunden oder im Laufe des Montags passiert.“ Am morgigen Montag um 20 Uhr schließt das Transferfenster.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Brann
Hertha
Jón Dagur Þorsteinsson

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Brann Logo SK Brann Bergen
Hertha Logo Hertha BSC
Jón Dagur Þorsteinsson Jón Dagur Þorsteinsson
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert