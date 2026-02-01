Hertha-Stürmer vor Abgang

Zweitligist Hertha BSC geht ohne Jon Dagur Thorsteinsson in den Rest der Saison. Laut dem ‚kicker‘ steht der Wechsel des 27-Jährigen zu Brann Bergen bevor. Der Flügelstürmer war vor eineinhalb Jahren von OH Leuven in die Hauptstadt gewechselt, Stefan Leitl hat aber keine Verwendung mehr für ihn.

Unter der Anzeige geht's weiter

Entsprechend hatte Sportdirektor Benjamin Weber nach dem Spiel gegen den SV Darmstadt (2:2) den Abschied des Norwegers schon angedeutet. „Jon hat sich nach etwas anderem umgeschaut. Und jetzt schauen wir mal, was in den nächsten Stunden oder im Laufe des Montags passiert.“ Am morgigen Montag um 20 Uhr schließt das Transferfenster.