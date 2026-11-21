Der FC Bayern kann gleich zwei neue Rekorde feiern. Wie Präsident Herbert Hainer auf der Jahreshauptversammlung verkündete, haben die Bayern inzwischen über 500.000 Mitglieder – damit sind sie der größte Fußballverein der Welt. „Rekordmeister + Rekordmitglieder = Rekordmitgliedermeister! Der FC Bayern sagt: Fünfhunderttausend Mal Dank an euch alle!“, so Hainer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Außerdem konnten die Münchner die Saison 2025/26 mit einem neuen Rekordumsatz abschließen. 988,2 Millionen Euro betrug der Umsatz für das Geschäftsjahr, zehn Millionen mehr als im Vorjahr. Insgesamt konnte der FCB das Jahr vor Steuern mit einem Gewinn von 35,3 Millionen abschließen. „Das Fundament des FC Bayern steht. Und wir investieren weiter, um die besten Voraussetzungen für den sportlichen Erfolg unserer Teams, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, zu gewährleisten“, so der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen.

Die Münchner hatten bei ihrer heutigen Jahreshautpversammlung zahlreiche Themen zu besprechen. Im Zentrum standen die Aussagen der Vereinsverantwortlichen über Jamal Musiala (23). Nicht nur bei den anwesenden Mitgliedern sorgten Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Co. für Unverständnis. Auch die Spielergewerkschaft FifPro zeigte sich von den Bayern irritiert.