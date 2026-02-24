Menü Suche
Kommentar 2
Neuer Interessent für Bayers Poku

von Martin Schmitz - Quelle: Tuttosport
1 min.
Ernest Poku läuft sich für seinen Einsatz für Bayer Leverkusen warm @Maxppp

Der nächste Serie A-Klub hat ein Auge auf Ernest Poku von Bayer Leverkusen geworfen. Wie ‚Tuttosport‘ berichtet, hat neben der SSC Neapel auch Juventus Turin seine Scouts auf den 22-Jährigen angesetzt. Beim Hinspiel der Champions League-Playoffs zwischen der Werkself und Olympiakos (2:0) saß demnach ein Vertreter der Alten Dame auf der Tribüne und hat sich den flinken Dribbler genau angeschaut.

Gegen die Griechen zeigte der Rechtsfuß Licht und Schatten, legte aber einen Treffer auf. Poku ist erst vor Saisonbeginn für zehn Millionen Euro von AZ Alkmaar zu Bayer gewechselt und hat seitdem 36 Pflichtspiele für die Rheinländer bestritten. Dabei erzielte der niederländische U21-Nationalspieler sechs Tore und bereitete neun weitere vor. Sein Vertrag in Leverkusen ist bis 2030 befristet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
