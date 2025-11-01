United: Amorim skizziert Transferplan

Manchester United könnte auf dem Winter-Transfermarkt zuschlagen. Trainer Rúben Amorim sagt: „Wir wollen Spieler holen, denen wir eine große Zukunft bei Manchester United sehen. Nicht nur für ein paar Monate.“ Kurzfristige Leihdeals sind also eher keine Option für die Red Devils.

„Natürlich denken wir darüber nach, wie wir die Mannschaft verbessern können, und im Januar ist das Transferfenster offen, da können wir etwas tun“, so Amorim, der mit United zuletzt drei Siege in Folge holte. Am heutigen Samstag (16 Uhr) triff der Premier League-Sechste auf Nottingham Forest.