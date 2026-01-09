Menü Suche
Super League

„Du kleine M***geburt“: Neuer Behrens-Skandal

von Dominik Schneider
Kevin Behrens mit Trainingsjacke @Maxppp

Kevin Behrens sorgt mal wieder für negative Schlagzeilen. Dem ehemaligen Bundesligastürmer drohen Konsequenzen, weil er während eines Testspiels mit dem FC Lugano gegen Viktoria Pilsen (2:4) auf einen seiner Mitspieler losging. Der 34-jährige Torjäger stieß Georgios Koutsias (21) und brüllte ihn lauthals an: „Du kleine M###geburt, sei leise!“ Videoaufnahmen bestätigen den Vorfall.

FC Lugano
𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗢 𝗦𝗧𝗔𝗠𝗣𝗔

In merito all’episodio disdicevole che ha visto protagonisti Kevin Behrens e Georgios Koutsias nel corso dell’amichevole contro il FC Viktoria Plzeň, il FC Lugano stigmatizza l’accaduto con fermezza e annuncia sanzioni.

Maggiori info ➡️

#noibianconeri #fclugano #lug
Anschließend forderte Behrens seine eigene Auswechslung. In einer offiziellen Stellungnahme auf der Homepage des Schweizer Erstligisten heißt es: „Der FC Lugano verurteilt den Vorfall während des Freundschaftsspiels gegen den FC Viktoria Plzen, an dem Kevin Behrens und Georgios Koutsias beteiligt waren, sowie die damit verbundenen Ereignisse in aller Deutlichkeit. Die Angelegenheit wird intern behandelt und geregelt; der Klub wird prüfen, welche disziplinarischen Maßnahmen gegenüber den beiden involvierten Spielern zu ergreifen sind.“

