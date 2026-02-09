HSV: Neue Hoffnung bei Vieira

Die mit dem FC Arsenal ausgehandelte Kaufoption für Fábio Vieira (25) über 20 Millionen Euro wird der Hamburger SV aus finanziellen Gesichtspunkten kaum ziehen können. Dennoch wittern die Verantwortlichen die Chance auf eine Weiterführung der Zusammenarbeit mit dem feinen Techniker.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, wollen die Rothosen im April oder Mai die Gespräche mit den Gunners aufnehmen, um die mögliche Ablöse neu zu verhandeln. Der Ausgang sei zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen. Es wird jedoch schon jetzt davon ausgegangen, dass Vieira bei Arsenal, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht, keine Zukunft hat.

Eine potenzielle Festverpflichtung hängt selbstverständlich von mehreren Faktoren ab. Zunächst gilt es für den aktuell auf Platz elf rangierenden Bundesliga-Aufsteiger, die Klasse zu halten. Darüber hinaus muss Vieira selbst von dem Deal überzeugt werden.

Sieben Scorerpunkte aus 17 Pflichtspielen könnten den Spielmacher, der erst kürzlich offen über eine Rückkehr zum FC Porto gesprochen hat, auch für höhere Aufgaben empfehlen. Und zuletzt bedarf es ebenjener Übereinkunft mit den Londonern, die immerhin nicht unmöglich scheint.