Liverpool: Verwirrung um Salah-Zukunft

Mohamed Salah könnte womöglich doch über den Sommer hinaus beim FC Liverpool bleiben. Mohamed El Shenawy (37), Torwart der ägyptischen Nationalmannschaft, verrät gegenüber ‚ON Time Sport‘: „Die Aussicht, Liverpool zu verlassen, hat Mo psychisch belastet, aber die Situation könnte sich ändern, und er könnte doch noch bei der Mannschaft bleiben. Er hat mir sogar gesagt, dass er noch nichts über seine Zukunft weiß.“

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Diese Aussage rief jedoch prompt den Berater des 33-Jährigen auf den Plan. Dieser machte auf X deutlich, dass die Aussagen des Nationalmannschaftskollegen nicht der Wahrheit entsprechen: „Mohamed geht es bestens, und weder er noch ich möchten sensible Zukunftspläne mit Leuten besprechen, die nichts damit zu tun haben.“ Salah hatte im Mai seinen Abschied aus Liverpool nach neun Jahren offiziell verkündet. Nun, auch durch den feststehenden Abgang von Trainer Arne Slot, könnte sich das Blatt jedoch angeblich noch einmal wenden.