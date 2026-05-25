Bayer-Co Meijer übernimmt neuen Klub

Co-Trainer Rogier Meijer verlässt Bayer Leverkusen. Der 44-Jährige heuert als Chefcoach beim niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam an. Beim Tabellenzehnten der abgelaufenen Saison unterschreibt Meijer einen Vertrag bis 2028. Der Niederländer war vor einem Jahr gemeinsam mit Erik ten Hag nach Leverkusen gekommen, auch unter Kasper Hjulmand, der dem Vernehmen nach vor dem Aus steht, arbeitete er als Co-Trainer. Zuvor hatte er hauptverantwortlich die NEC Nijmegen betreut.

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Geschäftsführer Sport Simon Rolfes sagt: „Er war ein wichtiger Bestandteil unseres Trainerteams und hat seine Aufgaben zu jeder Zeit mit hoher Professionalität, Loyalität und Engagement ausgefüllt. Dass er nun die Chance nutzen möchte, wieder als Cheftrainer in der ersten Liga seines Heimatlandes zu arbeiten, ist absolut nachvollziehbar.“