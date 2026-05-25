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Offiziell Bundesliga

Bayer-Co Meijer übernimmt neuen Klub

von David Hamza - Quelle: sparta-rotterdam.nl
1 min.
Andries Ulderink und Rogier Meijer @Maxppp

Co-Trainer Rogier Meijer verlässt Bayer Leverkusen. Der 44-Jährige heuert als Chefcoach beim niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam an. Beim Tabellenzehnten der abgelaufenen Saison unterschreibt Meijer einen Vertrag bis 2028. Der Niederländer war vor einem Jahr gemeinsam mit Erik ten Hag nach Leverkusen gekommen, auch unter Kasper Hjulmand, der dem Vernehmen nach vor dem Aus steht, arbeitete er als Co-Trainer. Zuvor hatte er hauptverantwortlich die NEC Nijmegen betreut.

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Sparta Rotterdam
Rogier Meijer is de nieuwe trainer van Sparta Rotterdam. De 44-jarige oefenmeester komt over van Bayer Leverkusen, waar hij als assistent-trainer werkzaam was bij het eerste elftal. Meijer tekent in Rotterdam een contract tot medio 2028.
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Geschäftsführer Sport Simon Rolfes sagt: „Er war ein wichtiger Bestandteil unseres Trainerteams und hat seine Aufgaben zu jeder Zeit mit hoher Professionalität, Loyalität und Engagement ausgefüllt. Dass er nun die Chance nutzen möchte, wieder als Cheftrainer in der ersten Liga seines Heimatlandes zu arbeiten, ist absolut nachvollziehbar.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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