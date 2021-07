Jetzt doch: Che soll langfristig bei Bayern bleiben

Der FC Bayern will allem Anschein nach doch auf Nachwuchsmann Justin Che setzen. Nach Informationen der Münchner ‚Abendzeitung‘ sind die FCB-Bosse „voll überzeugt“ vom 17-jährigen Innenverteidiger. Im Winter könnte ein fester Transfer auf den Bayern-Campus nachgeholt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt verkündeten die Münchner, dass Che in diesem Sommer zu seinem Heimatklub FC Dallas zurückkehren wird. Das hat laut ‚Abendzeitung‘ allerdings keine Leistungsgründe. Stattdessen benötigen die Texaner den jungen Abwehrmann in den nächsten Monaten für den Spielbetrieb in der MLS.

Zwei Partien über 90 Minuten hat Che bereits in den vergangenen Tagen für Dallas absolviert, was sie an der Säbener Straße mit Wohlwollen registriert haben dürften. In den Monaten zuvor war er achtmal für Bayerns zweite Mannschaft aufgelaufen.