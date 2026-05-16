M‘gladbach: Schröder spricht über Honorat-Zukunft

Bei Borussia Mönchengladbach ist man sich bewusst, dass Frack Honorat (29) im Sommer einen Wechsel vollziehen könnte. Die ‚Bild‘ zitiert Sportdirektor Rouven Schröder: „Franck ist ein sensibler Spieler, der viel Zuspruch braucht. Er hat einen langen Vertrag, aber er ist natürlich begehrt. Wir planen ihn weiter bei uns in Gladbach ein, aber es steht ein langes Transferfenster bevor – da kann man nichts ausschließen.“

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In den vergangenen Wochen konnte Honorat nicht mehr sein gewohntes Leistungsniveau abrufen. Erst vor der Saison verlängerte der Flügelspieler seinen Vertrag bei der Borussia bis 2029. Trotzdem könnten sich die Wege im Sommer trennen. Im März liebäugelte Honorat in einem Interview mit der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato öffentlich mit einem Abschied.