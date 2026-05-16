Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

M‘gladbach: Schröder spricht über Honorat-Zukunft

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Franck Honorat wärmt sich auf @Maxppp

Bei Borussia Mönchengladbach ist man sich bewusst, dass Frack Honorat (29) im Sommer einen Wechsel vollziehen könnte. Die ‚Bild‘ zitiert Sportdirektor Rouven Schröder: „Franck ist ein sensibler Spieler, der viel Zuspruch braucht. Er hat einen langen Vertrag, aber er ist natürlich begehrt. Wir planen ihn weiter bei uns in Gladbach ein, aber es steht ein langes Transferfenster bevor – da kann man nichts ausschließen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Wochen konnte Honorat nicht mehr sein gewohntes Leistungsniveau abrufen. Erst vor der Saison verlängerte der Flügelspieler seinen Vertrag bei der Borussia bis 2029. Trotzdem könnten sich die Wege im Sommer trennen. Im März liebäugelte Honorat in einem Interview mit der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato öffentlich mit einem Abschied.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Franck Honorat

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Franck Honorat Franck Honorat
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert