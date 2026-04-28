Wechselt Stage innerhalb der Bundesliga?

In der aktuellen Saison ist es wohl nicht weit hergeholt, wenn man Jens Stage als Lebensversicherung von Werder Bremen bezeichnet. Der zentrale Mittelfeldspieler erzielte bereits zehn Saisontore, legte dazu zwei weitere Treffer auf. Dass die Grün-Weißen sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz haben, hängt eng mit den Leistungen des Dänen zusammen.

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Auch deshalb wundert es kaum, dass der 29-Jährige Interesse bei anderen Vereinen weckt. Laut der ‚Bild‘ steht Stage bei der TSG Hoffenheim weit oben auf der Liste. Im Kraichgau zählt Stage zum „engeren Kreis der Favoriten“ auf die Nachfolge von Grischa Prömel (31), der die TSG ablösefrei zum VfB Stuttgart verlässt, heißt es bei der Boulevardzeitung.

Bleibt Werder standhaft?

Ein Angebot liegt aber noch nicht vor. Die Wahrscheinlichkeit für einen Vorstoß würde sich dem Bericht zufolge erhöhen, wenn Hoffenheim die Qualifikation für die Champions League eintütet. Dann könnten die Sinsheimer das nötige Budget für einen Transfer einplanen. Die Forderungen von Werder dürften hoch ausfallen. Stage steht noch bis 2028 unter Vertrag und hat einen enorm hohen Stellenwert im Verein.

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Gegenüber der ‚Sport Bild‘ äußerte sich Clemens Fritz zuletzt sehr eindeutig. „Wir planen mit Jens für die neue Saison. Er ist für uns ein ganz wichtiger Achsenspieler – auf dem Platz und in der Kabine“, so der Geschäftsführer Profifußball. Ob der Funktionär daran festhalten kann, wenn die TSG mit einem adäquaten Angebot vorstellig wird, bleibt abzuwarten. Auch an der Weser ist man auf Transfereinnahmen angewiesen.