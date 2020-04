Ligue 1-Ausgang beschlossen: PSG ist Meister

Der französische Ligaverband LFP hat nach mehrstündiger Beratung den sportlichen Ausgang der Ligue 1 und Ligue 2 festgelegt. Wie er im Rahmen einer Pressekonferenz mitteilte, entscheidet der Punktequotient einer Mannschaft über deren Platzierung. Eine simple Einfrierung des Standes war nicht möglich, weil Paris St. Germain und Racing Straßburg ein Spiel weniger ausgetragen hatten.

Das daraus folgende Ergebnis: Der bisherige Tabellenführer PSG ist französischer Meister 2019/20, Olympique Marseille Vizemeister. Stade Rennes tritt als Dritter in der Qualifikation der Königsklasse an. Der Vierte OSC Lille startet in der Europa League. Sobald dann auch die französischen Pokalwettbewerbe abgebrochen sind, geht jeweils ein Platz in der Europa League-Qualifikation an Stade Reims und den OGC Nizza.

In die Röhre guckt somit Olympique Lyon, das als Siebter nicht in Europa auflaufen wird. Der SC Amiens und der FC Toulouse steigen direkt ab und werden durch die beiden Führenden der Ligue 2 FC Lorient und RC Lens ersetzt. Lorient ist überdies neuer Zweitliga-Meister.