BVB-Zukunft: Erste Brandt-Entscheidung gefallen

Julian Brandt wird Borussia Dortmund nicht vorzeitig verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kommt ein Wechsel im Winter für den 29-Jährigen nicht infrage. Ein vorzeitiger Abgang war zwar nie wirklich Thema, die kommende Transferperiode wäre angesichts des im Sommer auslaufenden Vertrag aber die letzte Möglichkeit für den BVB, eine adäquate Ablöse zu erzielen.

Prinzipiell möchten beide Seiten die Zusammenarbeit über den Sommer hinaus fortsetzen. Brandt müsste sich dafür jedoch mit Gehaltsabstrichen anfreunden. Berichten zufolge verdient der Spielmacher aktuell sieben bis acht Millionen Euro pro Jahr.

Ein erstes Angebot zur Verlängerung hat der BVB dem gebürtigen Bremer bereits vorgelegt. Ob dieses Brandt schon überzeugt hat, ist aber noch nicht durchgesickert. Sollten die Gespräche scheitern, befinden sich dem Boulevardblatt zufolge bereits zahlreiche Premier League-Vertreter in Lauerstellung.