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UEFA Nations League

Türkei: Prominenter Montella-Nachfolger

von Dominik Sandler - Quelle: Gazzetta dello Sport
3 min.
Vincenzo Montella auf einer PK @Maxppp

Die Türkei wird voraussichtlich zeitnah einen neuen Nationaltrainer installieren. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ sowie mehrere türkische Medien berichten, wird aller Voraussicht nach Arda Turan für Vincenzo Montella übernehmen. Die Entlassung von Montella soll am morgigen Freitag erfolgen.

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Der Italiener hatte mit der Türkei eine schwache WM gespielt und in der Nations League zuletzt alle vier Partien verloren. Turan ist seit einem Jahr Trainer bei Shaktar Donetsk. Als Spieler wurde der 100-fache türkische Nationalspieler unter anderem mit Atlético Madrid (2013/14) und dem FC Barcelona (2015/16) in Spanien Meister.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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