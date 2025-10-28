Doppelter Kessler-Deal in Arbeit?

Beim 1. FC Köln laufen offenbar Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung mit Sportdirektor Thomas Kessler. ‚Sky‘ berichtet von einem positiv verlaufenden Austausch, der sich allerdings noch im Anfangsstadium befindet. Aktuell steht der 39-Jährige bis 2027 am Geißbockheim unter Vertrag.

Im zurückliegenden Wechselfenster hat Kessler gute Arbeit geleistet und aus dem Aufsteiger eine bundesligataugliche Mannschaft geformt. Gedankenspiele kursieren auch hinsichtlich einer Beförderung des Funktionärs zum Geschäftsführer Sport – der Posten ist seit der Trennung von Christian Keller unbesetzt geblieben.