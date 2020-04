HSV: Bayern-Talent Fein wartet auf Klarheit

Adrian Fein hat noch keine Ahnung, wie es für ihn im Anschluss an die laufende Saison weitergeht. Im ‚Sport1‘-Instagram-Format ‚Split It!‘ sagte der vom FC Bayern an den Hamburger SV verliehene Mittelfeldspieler: „Es gibt keinen neuen Stand. Das ist natürlich auch der Situation geschuldet. Niemand weiß so richtig, wie es weitergeht. Niemand weiß, wie lange die Saison überhaupt dauert und wie es dann mit Verträgen ist, die enden. Das ist bei mir ja auch der Fall.“

Seinen Kontrakt bei den Bayern verlängerte das Eigengewächs erst kürzlich. Grundsätzlich ist der 21-Jährige an der Säbener Straße auch mittelfristig fest eingeplant. „Mein Leihvertrag würde offiziell am 30. Juni enden, danach stehe ich ja eigentlich wieder bei Bayern unter Vertrag. Aber da wird ja gerade schon versucht, neue Regelungen zu finden“, erläutert der Rechtsfuß, „daher gibt es bei mir keinen neuen Stand, wie es in meiner Zukunft weitergeht.“