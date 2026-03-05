Kwasniok lässt El Mala von der Leine

Lukas Kwasniok nominiert Said El Mala beim Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) voraussichtlich für die Startelf. Auf der Pressekonferenz sagte der Cheftrainer über den 19-Jährigen: „Er will von Beginn an spielen, das ist das Entscheidende für mich. Er hatte in dieser Woche keine Beschwerden. Deshalb wird er mit großer Wahrscheinlichkeit am Samstagabend gegen Dortmund auch starten.“

El Mala plagte sich zuletzt mit muskulären Beschwerden, bei der 0:2-Niederlage gegen den FC Augsburg am vergangenen Freitag wurde der dribbelstarke Flügelstürmer erst rund 25 Minuten vor Schluss eingewechselt. Dass Kwasniok den Shootingstar ohnehin oft nur als Joker einsetzt, wird immer wieder kontrovers diskutiert. Gegen den BVB erhält El Mala nun aber wohl wieder die Chance in der Startelf. Parallel baggert Brighton & Hove Albion intensiv um den DFB-Junior.