Liverpool: Der Favorit auf eine Wilson-Leihe

Bei Harry Wilson (21, FC Liverpool) deutet einiges auf einen Wechsel in die Championship hin. Einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge hat aktuell Zweitligist Swansea City die größten Chancen, den walisischen Flügelstürmer vor dem Ende der englischen Transferperiode am morgigen Freitag zu verpflichten.

Dabei läuft es auf ein Leihgeschäft hinaus: Laut ‚Sun‘ fordert Liverpool für Wilsons Gastspiel in der walisischen Heimat eine für englische Verhältnisse moderate Gebühr in Höhe von umgerechnet rund 1,1 Millionen Euro. Dass Reds-Trainer Jürgen Klopp derzeit nicht mit dem 23-Jährigen plant, hat sich in den vergangenen Wochen deutlich herauskristallisiert.