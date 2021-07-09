Neuer Angreifer für Gala
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Galatasaray schnappt sich Außenstürmer Baris Yilmaz. Der 21-jährige Rechtsfuß kommt von Zweitligist Ankara Keciörengücü und unterschreibt bis 2026 in Istanbul.
2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ Kulübümüz, profesyonel futbolcu Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 9, 2021
Barış Alper Yılmaz'ı tanıyalım 👉 https://t.co/kIR3AXYvnM pic.twitter.com/oybe2KtSr0
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