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Neuer Angreifer für Gala

  • Offiziell
  • veröffentlicht am

Galatasaray schnappt sich Außenstürmer Baris Yilmaz. Der 21-jährige Rechtsfuß kommt von Zweitligist Ankara Keciörengücü und unterschreibt bis 2026 in Istanbul.

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