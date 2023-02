„Viel Interesse“: So plant Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia steht bei vielen Vereinen auf dem Zettel. Mamuka Jugeli, der Berater des 22-jährigen Georgiers, sagt gegenüber dem Onlineportal ‚calcionapoli24‘: „Es gibt viel Interesse von anderen Vereinen.“ Fans der SSC Neapel haben jedoch keinen Grund zur Sorge. „Kvara denkt nicht an einen anderen Verein. Er denkt nur daran, den Scudetto zu gewinnen und mit Napoli in der Champions League zu spielen. […] Kvara liebt Neapel. Er liebt es, dort zu sein. Er hat mir gesagt, dass er sich fußballerisch in Italien nur in Napoli sieht. Er wird nie für einen anderen italienischen Verein als Napoli spielen“, beruhigt Jugeli die Fans der Partenopei.

Bereits seit Ende des vergangenen Jahres wird in italienischen Medien berichtet, dass der derzeitige Tabellenführer der Serie A den beidfüßigen Angreifer mit einem neuen Vertrag inklusive längerer Laufzeit und erhöhtem Gehalt ausstatten möchte. In Sachen Vertragsverlängerung gibt es allerdings noch nichts Neues zu vermelden: „Was die Vertragsverlängerung angeht, haben wir im Moment noch kein Angebot erhalten. Aber ich habe ein gutes Verhältnis zum Management von Napoli, und wenn es etwas Neues gibt, werden Sie es erfahren.“ In der laufenden Saison war Kvaratskhelia in 23 Spielen bislang an 25 Treffern direkt beteiligt (elf Tore, 14 Vorlagen).

