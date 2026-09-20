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Bundesliga

Ricken gibt Kovac-Update

von Tom Steinmetzler
1 min.
BVB-Trainer Niko Kovac @Maxppp

Bei Borussia Dortmund zeigt man sich entspannt mit Blick auf den bis 2027 befristeten Vertrag von Trainer Niko Kovac. Auf eine mögliche Verlängerung angesprochen sagte Sportchef Lars Ricken am gestrigen Samstag im Zuge des Topspiels gegen den VfB Stuttgart (1:0) bei ‚Sky‘: „Ich bin jetzt auch schon lange im Verein und ich kenne Niko ja auch. Er hat wirklich da eine Ruhe und Gelassenheit, und ihm ist es wichtig, aktuell erfolgreich zu sein und nicht unruhig wegen der vertraglichen Situationen zu werden. Ich glaube, das gilt für uns beide, und ich glaube, da ist schon wirklich ein Vertrauensverhältnis gewachsen.“

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Aktuell ist Kovac mit dem BVB äußerst erfolgreich. Nach vier Spielen in der Bundesliga stehen vier Siege zu Buche. Mit erst zwei Gegentoren stellt man außerdem die beste Defensive der Liga. Das reicht für die Tabellenführung vor dem FC Bayern München. Zuletzt stand der BVB am 21. Mai 2023 an der Spitze.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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