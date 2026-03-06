Prominentes Wettrennen um Amissah

Samuel Amissah hat sich in den Fokus zahlreicher englischer Spitzenmannschaften gespielt. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, buhlen Arsenal, Manchester United und der FC Chelsea um die Dienste des 18-Jährigen. Da der Vertrag des Innenverteidigers zum Saisonende ausläuft, wäre bei einem Wechsel lediglich eine Ausbildungsentschädigung fällig.

Amissah war 2024 vom FC Brentford in die Jugend des FC Fulham gewechselt. Der englische U-Nationalspieler wartet noch auf seinen ersten Profieinsatz, stand in der laufenden Spielzeit jedoch bereits bei sieben Pflichtspielen im Kader der ersten Mannschaft. Das begehrte Abwehr-Juwel steht zudem bei europäischen Topklubs hoch im Kurs: Auch Ajax Amsterdam, Juventus Turin und Olympique Marseille haben den Youngster auf dem Zettel.