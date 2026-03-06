Menü Suche
Kommentar
Premier League

Prominentes Wettrennen um Amissah

von Daniel del Federico - Quelle: The Telegraph
1 min.
Fulham-Coach Marco Silva @Maxppp

Samuel Amissah hat sich in den Fokus zahlreicher englischer Spitzenmannschaften gespielt. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, buhlen Arsenal, Manchester United und der FC Chelsea um die Dienste des 18-Jährigen. Da der Vertrag des Innenverteidigers zum Saisonende ausläuft, wäre bei einem Wechsel lediglich eine Ausbildungsentschädigung fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Amissah war 2024 vom FC Brentford in die Jugend des FC Fulham gewechselt. Der englische U-Nationalspieler wartet noch auf seinen ersten Profieinsatz, stand in der laufenden Spielzeit jedoch bereits bei sieben Pflichtspielen im Kader der ersten Mannschaft. Das begehrte Abwehr-Juwel steht zudem bei europäischen Topklubs hoch im Kurs: Auch Ajax Amsterdam, Juventus Turin und Olympique Marseille haben den Youngster auf dem Zettel.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Fulham
Arsenal
Man United
Chelsea
Samuel Kweku Sarsah Amissah

Weitere Infos

Premier League Premier League
Fulham Logo FC Fulham
Arsenal Logo FC Arsenal
Man United Logo Manchester United FC
Chelsea Logo FC Chelsea
Samuel Kweku Sarsah Amissah Samuel Kweku Sarsah Amissah
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert