Personalnot bei 96: Titz hofft auf Neuzugänge

von Daniel del Federico - Quelle: Bild
Christian Titz hat gut lachen @Maxppp

Bei Hannover 96 besteht in diesem Winter Nachbesserungsbedarf. Wie Trainer Christian Titz gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt, soll der Kader für die Rückrunde verstärkt werden: „Fußball ist ja kein Wunschkonzert, aber ich will nicht ausschließen, dass vielleicht auch noch was passieren könnte. Weil wir auf der einen oder anderen Position angeschlagene Spieler haben.“

96 stehen derzeit mit Noah Weißhaupt (24) und Daisuke Yokota (25) nur zwei gesunde Flügelspieler zur Verfügung. Nachdem der aktuelle Tabellenfünfte der 2. Bundesliga zuletzt mit einem Angebot für Silas (27) scheiterte, wird weiterhin ein flexibler Offensivspieler gesucht, der sowohl auf beiden Außenbahnen als auch hinter dem Stürmer agieren kann. Auch in der Abwehr herrscht Personalnot: Virgil Ghita ist momentan der einzige einsatzfähige Stammverteidiger der Dreierkette.

