Finales Treffen: BVB-Showdown um Schlotterbeck

Bleibt er oder bleibt er nicht? Die Frage zur Zukunft von Nico Schlotterbeck beschäftigt Fans und die Verantwortlichen von Borussia Dortmund seit einiger Zeit. Allzu lange wird eine Entscheidung wohl nicht mehr auf sich warten lassen. Bis Mitte März soll es zum finalen Gespräch zwischen den Beteiligten kommen, dann endet eine intern gesetzte Frist.

Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ wird beim Showdown an der Strobelallee die gesamte Führungsriege der Borussia anwesend sein, um Schlotterbeck zum Verbleib zu bewegen. Dem Bericht zufolge soll die Strategie klar darauf ausgelegt sein, mit „emotionaler Überzeugungsarbeit“ zum Erfolg zu kommen – abseits der „nüchternen Zahlen“.

Real und Liverpool lauern

In welche Richtung Schlotterbeck tendiert, ist aktuell noch unklar. Der 26-jährige Führungsspieler betonte allerdings in den vergangenen Wochen mehrmals, dass er ambitioniert ist und auch entsprechende Signale von der Vereinsführung fordert. Im Hintergrund schielen internationale Topklubs wie Real Madrid und der FC Liverpool auf die Situation um den spielstarken Linksfuß.

Für die Schwarz-Gelben ist die Situation klar. Verlängert Schlotterbeck nicht, würde man den Innenverteidiger im Sommer gerne verkaufen. Dann wäre es möglich, noch eine adäquate Ablöse zu kassieren, bevor der Vertrag 2027 ausläuft. Der Druck liegt eindeutig auf Vereinsseite.