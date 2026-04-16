Mieses Transferzeugnis: Reals Fehler auf dem Markt

Die Königlichen investierten im vergangenen Sommer knapp 170 Millionen Euro in vier neue Spieler für die erste Mannschaft. Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Franco Mastantuono und Trent Alexander-Arnold wechselten allesamt in die spanische Hauptstadt.

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Eine Transferphase mit Risiko, denn für Präsident Florentino Pérez zählen keine positiven Entwicklungen, sondern nur der unmittelbare Erfolg. Auch Ex-Trainer Xabi Alonso musste dies am eigenen Leib erfahren. FT verteilt Noten für die Neuzugänge.

Dean Huijsen (20) - Note 4

Huijsen war mit 62,5 Millionen Euro der teuerste Einkauf des Sommers. Zu Beginn der Spielzeit stach der ehemalige Bournemouth-Profi noch hervor, tauchte zuletzt jedoch zunehmend ab. In den entscheidenden Partien, wie gegen die Bayern, wurde er entweder früh ausgewechselt oder schmorte über 90 Minuten auf der Bank. Das Potenzial des Rechtsfußes ist unbestreitbar, doch das Haifischbecken Real Madrid scheint für den Moment noch eine Nummer zu groß zu sein.

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Álvaro Carreras (22) - Note 4

Der Linksverteidiger kam mit großen Vorschusslorbeeren nach Madrid und ließ das 50-Millionen-Euro-Investment zu Saisonbeginn fast wie ein Schnäppchen aussehen. Doch auch seine Formkurve zeigte in den vergangenen Wochen steil nach unten. Im Viertelfinalhinspiel durfte er noch starten und ließ sich von Michael Olise (24) schwindelig spielen, im Rückspiel blieb er komplett unberücksichtigt. Der erfahrenere Ferland Mendy (30) oder sogar Fran Garcia (26) erhielten zuletzt vermehrt den Vortritt.

Franco Mastantuono (18) - Note 4,5

Der 45 Millionen Euro schwere Argentinier war als Versprechen für die Zukunft geholt worden, konnte aber bisher nicht nachhaltig überzeugen. Nach der Entlassung seines Förderers Xabi Alonso ist der Offensivakteur nun komplett außen vor. Drei Tore und null Vorlagen in 29 Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache, weshalb ein Leihgeschäft im Sommer geplant ist. Dabei hofft man auf eine ähnliche Entwicklung wie bei Endrick (19), der bei Olympique Lyon (12 Scorerpunkte in 16 Spielen) voll einschlug.

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Trent Alexander-Arnold (27) - Note 4,5

Er sollte der neue Galáctico sein und Legende Dani Carvajal beerben, doch für den Engländer ist es eine Saison zum Vergessen. Real Madrid investierte zehn Millionen Euro Ablöse trotz auslaufendem Vertrag, um den Rechtsverteidiger bereits für die Klub-WM zu verpflichten. Die Summe hätte man sich jedoch sparen können, denn der Ex-Liverpool-Profi konnte das investierte Geld noch nicht rechtfertigen. Immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen, wirkt der Edeltechniker in Madrid noch wie ein Fremdkörper. Sechs Vorlagen sind eine solide Quote, doch für die Qualitäten des Rechtsfußes schlichtweg zu wenig.