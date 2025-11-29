Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Eintracht: Sturm-Doppelschlag im Winter?

Eintracht Frankfurt will im Winter den Angriff verstärken. Möglicherweise wechseln sogar gleich zwei Stürmer an den Main.

von David Hamza - Quelle: Bild
1 min.
Younes Ebnoutalib im Einsatz @Maxppp

Dass sich Eintracht Frankfurt auf dem Stürmermarkt umschaut, ist kein Geheimnis. Nach Informationen der ‚Bild‘ könnte die SGE aber direkt doppelt zuschlagen. So sei die Personalie Younes Ebnoutalib (22/SV Elversberg) unabhängig vom absoluten Wunschkandidaten William Osula (22/Newcastle United) zu betrachten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Osula, der schon im Sommer Thema war, streben die Frankfurter eine Leihe mit Kaufoption an, Newcastle will einen sofortigen Verkauf. 20 bis 25 Millionen Euro stehen im Raum. Osula will trotz anderer Interessenten nur zur Eintracht.

Auch der von vielen Klubs umworbene Ebnoutalib soll sich einen Transfer nach Frankfurt gut vorstellen können, mindestens zehn Millionen Euro soll das Preisschild betragen. Gehandelt wurde kürzlich auch Niclas Füllkrug (32), laut der ‚Bild‘ ist der West Ham-Stürmer derzeit aber kein Thema in Frankfurt, da er nicht ins Profil passe und zu verletzungsanfällig sei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie viele Stürmer letztlich den Weg in die Bankenmetropole einschlagen, dürfte auch davon abhängen, wie lange Jonathan Burkardt (25) ausfallen wird und ob sich neue Vereine für Elye Wahi (22) und Michy Batshuayi (32) finden. Beide dürfen bei passenden Angeboten gehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
West Ham
Newcastle
Elversberg
William Osula
Niclas Füllkrug
Younes Ebnoutalib

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
West Ham Logo West Ham United
Newcastle Logo Newcastle United
Elversberg Logo SV Elversberg
William Osula William Osula
Niclas Füllkrug Niclas Füllkrug
Younes Ebnoutalib Younes Ebnoutalib
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert