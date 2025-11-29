Eintracht: Sturm-Doppelschlag im Winter?

Dass sich Eintracht Frankfurt auf dem Stürmermarkt umschaut, ist kein Geheimnis. Nach Informationen der ‚Bild‘ könnte die SGE aber direkt doppelt zuschlagen. So sei die Personalie Younes Ebnoutalib (22/SV Elversberg) unabhängig vom absoluten Wunschkandidaten William Osula (22/Newcastle United) zu betrachten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Osula, der schon im Sommer Thema war, streben die Frankfurter eine Leihe mit Kaufoption an, Newcastle will einen sofortigen Verkauf. 20 bis 25 Millionen Euro stehen im Raum. Osula will trotz anderer Interessenten nur zur Eintracht.

Auch der von vielen Klubs umworbene Ebnoutalib soll sich einen Transfer nach Frankfurt gut vorstellen können, mindestens zehn Millionen Euro soll das Preisschild betragen. Gehandelt wurde kürzlich auch Niclas Füllkrug (32), laut der ‚Bild‘ ist der West Ham-Stürmer derzeit aber kein Thema in Frankfurt, da er nicht ins Profil passe und zu verletzungsanfällig sei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie viele Stürmer letztlich den Weg in die Bankenmetropole einschlagen, dürfte auch davon abhängen, wie lange Jonathan Burkardt (25) ausfallen wird und ob sich neue Vereine für Elye Wahi (22) und Michy Batshuayi (32) finden. Beide dürfen bei passenden Angeboten gehen.