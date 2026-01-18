Erste gute Nachrichten bei Brackelmann

Der SC Paderborn hat mit Blick auf die Verletzung von Innenverteidiger Calvin Brackelmann (26) erste leichte Entwarnung gegeben. Auf der Vereinswebsite teilen die Ostwestfalen mit: „Calvin hat das Uniklinikum Kiel nach einem CT verlassen und wird am Sonntag noch nach Paderborn zurückkehren können. Am Montag folgen weitere Untersuchungen.“

Brackelmann war beim 0:2 der Paderborner bei Holstein Kiel in der Schlussphase nach einem Luftzweikampf mit Lasse Rosenboom (23) schwer gestürzt, auf dem Nackenbereich gelandet und zunächst regungslos liegengeblieben. Nach minutenlanger Behandlung wurde er schließlich mit der Trage vom Platz gebracht.