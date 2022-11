Rennes verlängert mit Toptalent Doué

Stade Rennes kann langfristig mit Désiré Doué planen. Das 17-jährige Mittelfeldtalent aus der eigenen Akademie hat seinen Vertrag beim französischen Erstligisten bis 2025 verlängert. Seit seinem fünften Lebensjahr trägt der Rechtsfuß das Trikot von Rennes.

Sein Debüt im Profifußball gab der französische U17-Nationalspieler am ersten Spieltag der aktuellen Saison. Inzwischen stehen für Doué elf Einsätze in der Ligue 1 und vier Auftritte in der Europa League zu Buche.