BVB auf Crash-Kurs: Personeller Chaos-Sommer?

Am Wochenende kassierte Borussia Dortmund den nächsten Tiefschlag. Im heimischen Signal-Iduna-Park musste man sich dem FC Augsburg mit 0:1 geschlagen geben. Die Krise der Schwarz-Gelben verschärft sich mit jedem schlechten Ergebnis. Das geht natürlich auch nicht spurlos an Trainer Niko Kovac vorbei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sky‘ würde eine Entlassung des Übungsleiters und dessen Trainerteams rund drei Millionen Euro kosten. Das wäre vor allem dann ein wahrscheinliches Szenario, wenn es dem derzeitigen Tabellenzehnten bis zum Saisonende nicht mehr gelingt, einen Platz zur Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb zu ergattern.

Das wiederum würde wohl auch Konsequenzen für Sebastian Kehl nach sich ziehen. Dem Bericht des Pay-TV-Senders zufolge müsste der Sportdirektor seinen Posten räumen, wenn die Borussia in der kommenden Saison ohne Europokalspiele auskommen muss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kaderumbruch unausweichlich

Auch im Spielerkader dürfte es einiges an Bewegung geben. Schon unmittelbar nach dem Augsburg-Spiel äußerte sich Kehl zu der Thematik: „Natürlich machen wir uns Gedanken, wenn sich Dinge immer wiederholen.“ Ob der Ex-Profi dann noch die Zügel in der Hand hält, ist jedoch fraglich.

Während Emre Can (31) und Julian Brandt (28) nach der laufenden Saison in ihr letztes Vertragsjahr gehen und nicht mit neuen Angeboten seitens der Dortmunder rechnen dürfen, steht auch die Zukunft von Marcel Sabitzer (30) auf wackeligen Beinen. Der Österreicher sorge in der Mannschaft für „schlechte Energie“, berichtet ‚Sky‘ und gelte trotz Kontrakts bis 2027 als Kandidat für einen Abgang.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem würde man sich von Niklas Süle (29), Giovanni Reyna (22) und Salih Özcan (27) trennen, heißt es weiter. Die verliehenen Youssoufa Moukoko (20) und Sébastien Haller (30) spielen in den Plänen der Dortmunder ebenfalls keine Rolle mehr und können einen permanenten Wechsel anpeilen. Alle genannten Profis haben aber laufende Verträge – zum Teil sehr hoch dotiert – und könnten deshalb zu Ladenhütern mutieren.

Verkaufsdruck bei Stars?

Neben den Spielern, die man leistungsbedingt loswerden will, müsste man beim Verpassen der Champions League auch damit rechnen, das sogenannte Tafelsilber abzugeben. Hier nennt ‚Sky‘ abermals die Namen von Gregor Kobel (27), Jamie Gittens (20) und Karim Adeyemi (23). Auch wenn die Akteure sportlich fehlen würden, könnte man mit einem Verkauf hohe Einnahmen generieren und die Löcher stopfen, die normalerweise durch Geld aus der Königsklasse gefüllt wären.