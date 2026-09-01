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Bundesliga

Teurer Leverkusen-Neuzugang vor Ort

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Guela Doué im Trikot von Racing Straßburg @Maxppp

Bei Bayer Leverkusen steht schon der nächste Neuzugang vor der Tür. Gouéla Doué (23) wurde von ‚Sky‘ bei seiner Ankunft zum obligatorischen Medizincheck am frühen Dienstagmorgen abgelichtet.

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Für den Rechtsverteidiger von Racing Straßburg macht die Werkself 30 Millionen Euro locker. Die Ablöse kann über Bonuszahlungen noch auf 37,5 Millionen Euro ansteigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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