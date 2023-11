Tuchel über Mbappé: „Dann hole ich ihn mit dem Fahrrad“

Welcher Trainer wünscht sich nicht Kylian Mbappé in seinem Team? Thomas Tuchel jedenfalls würde seinen früheren Schützling liebend gerne beim FC Bayern begrüßen. „Er wird zu uns kommen, das ist klar“, scherzt Tuchel in einem Interview mit dem französischen TV-Sender ‚Canal+‘. Und weiter: „Wenn er kommen will, dann hole ich ihn mit dem Fahrrad ab.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Einordnend fügt Tuchel allerdings hinzu: „Aber ich glaube nicht, dass das realistisch ist.“ Die Eckdaten: Mbappés Vertrag bei Paris St. Germain endet im Anschluss an die laufende Saison. Momentan macht der pfeilschnelle Angreifer keinerlei Anstalten, die Zusammenarbeit auszudehnen. Weil es den Anschein hat, als zöge sich Real Madrid nach zwei vergeblichen Anläufen aus dem Werben zurück, steht Mbappés Zukunft in den Sternen.

Lese-Tipp

FC Bayern: Hainers Auftrag an Freund – Kane der einzige 100-Mio-Transfer?

Mbappé schlichtweg zu teuer

Schaut man aber auf das Gesamtpaket aus Handgeld und Gehalt, das sich je nach Vertragslänge auf mehrere hundert Millionen Euro belaufen dürfte, weiß man, dass die Bayern nach menschlichem Ermessen schon längst abgewunken haben dürften.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tuchel, das sei ihm gestattet, verleiht seiner hohen Meinung von Mbappé dennoch öffentlich Ausdruck: „Kylian ist Kylian, er ist außergewöhnlich. Er ist sehr intelligent, wenn er etwas will und du es ihm nicht gibst, dann weiß er auch warum. Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander.“ Dass dieses gute Verhältnis zukünftig den Ausschlag für die Bayern geben wird, ist dennoch nicht zu erwarten.