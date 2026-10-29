Timo Werner hat bei den San José Earthquakes gegen die Colorado Rapids für eine bittere Premiere gesorgt. Der 30-Jährige ist beim 2:2 am 23. Spieltag der MLS zum ersten Mal in seiner Karriere vom Platz geflogen. Werner hat sich nach einer Entscheidung von Schiedsrichter Ramy Touchan zu vehement echauffiert, den Unparteiischen leicht berührt und offenbar beleidigt.

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Wie lange der Angreifer gesperrt wird, ist noch offen. Bei seinem neuen Klub steht Werner nach 22 Spielen bei sechs Toren und sieben Vorlagen. Die Earthquakes stehen in der Western Conference auf Rang vier und wären damit aktuell für die Play-offs qualifiziert.