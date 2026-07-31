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Bundesliga

FC Bayern: Zaragoza überrascht

von Dominik Sandler - Quelle: Sky | Bild
1 min.
Bryan Zaragoza im Scheinwerferlicht @Maxppp

Trotz der klaren Ansage von Sporvorstand Max Eberl scheint ein Verbleib von Bryan Zaragoza beim FC Bayern nicht komplett ausgeschlossen. Wie ‚Sky‘ und ‚Bild‘ unisono berichten, ist die Zukunft des Spaniers durchaus offen. Für den 24-Jährigen gebe es keine konkreten Anfragen, zudem sei er bereit, um einen Kaderplatz zu kämpfen.

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Der FCB hatte dem Flügelspieler zuletzt mehrfach verdeutlicht, dass in München die Perspektive fehlt. Offen für einen Wechsel zeige sich Zaragoza allerdings nur bei einem Top-Angebot, das vorzugsweise aus Spanien kommen soll. Bleibt dieses aus, ist es nach aktuellem Stand möglich, dass die Bayern auf dem Rechtsfuß mitsamt Jahresgehalt von vier Millionen Euro sitzenbleiben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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