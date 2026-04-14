Neuer Klub für Ex-Bundesliga-Coach Koller

Marcel Koller tritt im Sommer einen neuen Trainerjob in seiner Heimat an. Der Schweizer übernimmt zur kommenden Saison als Cheftrainer beim FC Zürich. Zuletzt war Koller, der in der Bundesliga einst den 1. FC Köln und den VfL Bochum betreut hatte, von September 2022 bis April 2025 in Ägypten für Al Ahly tätig. Dort musste der 65-Jährige unrühmlich abtreten, wurde nach seiner letzten Partie von den eigenen Fans beschimpft und mit Flaschen beworfen.

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Im Zuge der Koller-Meldung bestätigt Zürich, dass man sich mit sofortiger Wirkung von Chefcoach Dennis Hediger getrennt hat. Bis zum Saisonende leitet Co-Trainer Carlos Bernegger interimistisch die Geschicke beim Erstligisten, der in der Super League aktuell nur Tabellenplatz zehn belegt.