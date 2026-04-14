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Offiziell Super League

Neuer Klub für Ex-Bundesliga-Coach Koller

von Fabian Ley - Quelle: fcz.ch
1 min.
Marcel Koller bei Al Ahly @Maxppp

Marcel Koller tritt im Sommer einen neuen Trainerjob in seiner Heimat an. Der Schweizer übernimmt zur kommenden Saison als Cheftrainer beim FC Zürich. Zuletzt war Koller, der in der Bundesliga einst den 1. FC Köln und den VfL Bochum betreut hatte, von September 2022 bis April 2025 in Ägypten für Al Ahly tätig. Dort musste der 65-Jährige unrühmlich abtreten, wurde nach seiner letzten Partie von den eigenen Fans beschimpft und mit Flaschen beworfen.

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𝐖𝐞𝐜𝐡𝐬𝐞𝐥 𝐢𝐦 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐛 – 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥 𝐊𝐨𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐮̈𝐛𝐞𝐫𝐧𝐢𝐦𝐦𝐭 𝐚𝐛 𝐒𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟕

Der FC Zürich zieht nach der aktuellen sportlichen Entwicklung die notwendigen Schlüsse: Die Zusammenarbeit mit Dennis Hediger wird per sofort beendet.
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Im Zuge der Koller-Meldung bestätigt Zürich, dass man sich mit sofortiger Wirkung von Chefcoach Dennis Hediger getrennt hat. Bis zum Saisonende leitet Co-Trainer Carlos Bernegger interimistisch die Geschicke beim Erstligisten, der in der Super League aktuell nur Tabellenplatz zehn belegt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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