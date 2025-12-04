Lloris unterschreibt neuen Vertrag

Der Los Angeles FC und Hugo Lloris setzen die Zusammenarbeit fort. Wie der MLS-Klub offiziell mitteilt, hat der 38-jährige Torhüter seinen ursprünglich zum Jahresende auslaufenden Vertrag bis Ende 2026 mit der Option auf eine weitere Spielzeit verlängert. Im Dezember 2023 war Lloris nach über elf Jahren bei Tottenham Hotspur nach Los Angeles gewechselt. Seitdem hütete der Franzose 91 Mal den Kasten.

Über seine Verlängerung sagt der Weltmeister von 2018: „Ich freue mich, meine Reise mit LAFC fortzusetzen. Von Anfang an habe ich den Ehrgeiz dieses Vereins und die starke Kultur unter Spielern, Mitarbeitern und Fans erkannt. Ich bin hierhergekommen, um mich zu beweisen, weiterhin auf hohem Niveau zu spielen und diesem Verein im Kampf um Titel zu helfen – und dieses Umfeld passt perfekt zu mir in dieser Phase meiner Karriere.“